मध्य प्रदेश: नाबालिग को रील बनाना पड़ा महंगा, ऑन कैमरा हुई मौत; एक्टिंग समझते रहे दोस्त

MP Shocker: आज-कल सोशल मीडिया का जमाना है और लोग अपने मनोरंजन के लिए रील बनाते हैं। सोशल मीाडिया पर फेमस होने से के लिए लोग तरह-तरह की रील बनाते हैं। रील बनाने का क्रेज बड़ों से लेकर बच्चों तक को हो गया है लेकिन क्या हो जब रील बनाना जानलेवा साबित हो। जी हां, ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में देखने को मिला जहां रील के चक्कर में एक लड़के की जान चली गई।

मुरैना के एक 7वीं कक्षा के छात्र ने गले में फंदा डालकर रील बनाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। उसके साथ खेल रहे छात्रों ने उसके दम घुटने को अभिनय समझ लिया। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि यह नकली नहीं है, तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी।

