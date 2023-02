गाजियाबाद के जिला कोर्ट परिसर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, हमले में कई लोग हुए घायल

Highlights गाजियाबाद जिला अदालत में घुसा तेंदुआ तेंदुए ने परिसर के बाहर मोची पर किया जानलेवा हमला पुलिस और वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला अदालत में अचानक एक तेंदुए के हमले से अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तेंदुए के हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। आनन-फानन में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके से पुलिस और वन विभाग की टीम अदालत में पहुंची।

गौरतलब है कि जिला अदालत में करीब साढ़े चार बजे तेंदुआ परिसर में घुस गया और पहली मंजिल पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल हो गया। कोर्ट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तेंदुए को किसी कमरे में बंध कर दिया गया है और खिड़की से कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया है।

बताया जा रहा है मौके पर पहुंची पुलिस कि टीम ने घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। बता दें कि तेंदुए ने कोर्ट के बाहर एक मोची पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है।

