कर्नाटकः कभी थप्पड़ तो कभी पेट पर लात मारता रहा शख्स, महिला वकील की बेरहमी से शख्स ने की पिटाई, भीड़ देखती रही तमाशा

By अनिल शर्मा | Published: May 16, 2022 07:28 AM

वीडियो फुटेज में पड़ोसी मंथेश महिला को सरेआम, भीड़ के सामने ना सिर्फ थप्पड़ों से हमला कर रहा है बल्कि उसके पेट पर कई बार जोरों से लात भी मारता है।

