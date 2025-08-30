VIDEO: जलप्रलय के पास खड़े रहे मंदिर के पुजारी, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो

VIDEO: जलप्रलय के पास खड़े रहे मंदिर के पुजारी, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 30, 2025 14:09 IST2025-08-30T13:59:52+5:302025-08-30T14:09:42+5:30
Kull Hanuman Mandir Viral Video: कल्लू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है इसमें हनुमान मंदिर के नजदीक व्यास नदी अपना विकराल रूप दिखा रही है। ऐसे में मंदिर में एक पुजारी अडिग विश्वास के साथ खड़े हैं, बदल में नदी तांडव करती हुई नजर आ रही है मगर पुजारी को विश्वास है की हनुमान मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है।