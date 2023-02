केरलः देश का पहला मामला, ट्रांसजेंडर युगल माता-पिता बने, ऑपरेशन के जरिये बच्चे का जन्म, देखें वीडियो

Highlights देश में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के गर्भधारण का संभवत: यह पहला मामला है। पावल ने कहा कि जहाद (जच्चा) और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

कोझिकोडः केरल के एक ट्रांसजेंडर युगल ने बुधवार को माता-पिता बनने की घोषणा की। जोड़े ने हाल में गर्भावस्था की जानकारी साझा की थी, जो देश में इस तरह का पहला मामला माना जा रहा है। ट्रांसजेंडर जोड़े के एक सदस्य जिया पावल ने बताया, ‘‘सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सुबह साढ़े नौ बजे ऑपरेशन के जरिये बच्चे का जन्म हुआ।’’

Kerala 'dad' gets pregnant. Meet Ziya and Zahad, Kerala #transgender couple who are set to become parents soon. pic.twitter.com/3v5d6RBPg4