फिल्म देखने के बाद रोने लगे कर्नाटक के मुख्यंमत्री बसवराज बोम्मई, आखिर क्यों हुआ ऐसा, जानिए

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे भावुक नजर आ रहे हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार हाल में रिलीज एक फिल्म देखने के बाद वे इतने भावुक हुए कि अपने आंसू नहीं रोक सके और उसे पोंछते नजर आए। बताया जा रहा है कि फिल्म देखने के बाद उन्हें कुत्ते की याद आ गई।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बोम्मई ने 13 जून को रक्षित शेट्टी की नई फिल्म '777 चार्ली' देखी थी। फिल्म में एक शख्स और उसके कुत्ते के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है। बोम्मई खुद भी एक डॉग लवर है। इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें अपने मृत कुत्ते की याद आ गई। 777 चार्ली फिल्म 10 जून को पांच भाषाओं में रिलीज की गई थी।

बोम्मई ने कहा, 'कुत्तों के बारे में पहले भी फिल्में बनी हैं लेकिन इस फिल्म में भावनाओं और जानवरों का तालमेल है। कुत्ता अपनी भावनाओं को अपनी आंखों से व्यक्त करता है। फिल्म अच्छी है और सभी को इसे देखना चाहिए। मैं बिना शर्त प्यार के बारे में बात करता रहता हूं। कुत्ते का प्यार बिना शर्त होता है जो शुद्ध है।'

Chief minister Basavaraj Bommai broke down after watching #777Chalie yesterday. The movie reminded him of his pet dog. Avid dog lover, Bommai when he was home minister, his pet died and these pics went viral.#Dogs♥️ pic.twitter.com/BtxYRigtwh