VIDEO: SUV की सनरूफ पर डांस करती लड़कियां, खतरनाक स्टंट करता लड़का..., मुंबई की सड़क पर दिखा अजब नजारा

Kandivali SUV Video: मुंबई की सड़कों पर लापरवाही का एक हैरान करने वाला वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से इसके खिलाफ यूजर्स ने कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात कांदिवली में कुछ युवकों का एक समूह खतरनाक स्टंट करते हुए पकड़ा गया।

तीन लड़कियां एक चलती हुई महिंद्रा एसयूवी की सनरूफ पर नाचती हुई दिखाई दीं, जबकि एक व्यक्ति खतरनाक तरीके से यात्री की तरफ से गाड़ी से बाहर झुक गया, जिससे उसकी जान और सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ गई।

We have informed Kandivali Traffic Division for the necessary action