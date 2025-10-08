VIDEO: जूस विक्रेता ने प्राइवेट पार्ट साफ करने के बाद कपड़ा बर्तन में रखा, वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: October 8, 2025 15:54 IST2025-10-08T15:54:24+5:302025-10-08T15:54:24+5:30

Juice Seller Clean Private Part: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक जूस विक्रेता अपने गुप्तांग को एक कपड़े से साफ करता है और उसी कपड़े से जूस बनाने के बर्तन को पोछता है।

Juice Seller Clean Private Part: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक जूस विक्रेता अपने गुप्तांग को एक कपड़े से साफ करता है और उसी कपड़े से जूस बनाने के बर्तन को पोछता है। एक महिला ने जूस वाले का ऐसा करते हुए वीडियो बना लिया। इसके बाद महिला ने इसका विरोध जताया जिसके बाद जूस वाले ने महिला के सामने हाथ जोड़े और इस मामले को रफा- दफा करने को कहने लगा। महिला ने इसकी सूचना पुलिस से की और पुलिस द्वारा जूस विक्रेता के खिलाफ कारवाई की और उस पर जुर्माना भी लगाया।

