VIDEO: घर से गई बिजली तो ATM में डाला बसेरा, झांसी में दिखा अजब-गजब नजारा

Jhansi Viral Video: उत्तर प्रदेश के झांसी में लंबे समय तक बिजली कटौती से लोग काफी परेशान है। गर्मी के मौसम में बिना बिजली के लोगों की रात नहीं गुजर रही। ऐसे में एक परिवार ने अजब तरीका निकाला गर्मी से खुदको बचाने के लिए। दरअसल, झांसी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिला और उसके बच्चे एटीएम मशीन के भीतर सोते नजर आ रहे है। जी हाँ बिल्कुल सही पढ़ा आपने...

दरअसल, घर में बिजली न होने और गर्मी से बचने के लिए कोई जगह न होने के कारण कुछ परिवारों ने एक असामान्य जगह, एटीएम में शरण ली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जयंती कुशवाह नाम की एक महिला और उसके तीन बेटे, जिनकी उम्र 10, 14 और 16 साल है, ठंडक पाने के लिए एटीएम के अंदर आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जयंती ने कहा, "हम यहां इसलिए हैं क्योंकि कम से कम यहां बिजली तो है। हम कहां जाएं? हमें रात में या सुबह के समय बिजली नहीं मिल रही है। इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ गर्मी से राहत पाने के लिए यहां आराम कर रही हूं।"

In UP's Jhansi, locals struggling with massive power cuts for the past month have now sought refuge at an ATM. pic.twitter.com/hszYyc67pN

उन्होंने यह भी बताया कि यह समस्या एक महीने से अधिक समय से चल रही है। उन्होंने कहा, "बिजली विभाग से कोई भी हमें सही स्थिति के बारे में बताने नहीं आया। इसलिए हम यहां एटीएम पर हैं। हम बच्चों के साथ सड़कों पर नहीं सोएंगे; इसलिए हम बच्चों के साथ एटीएम में रह रहे हैं।"

ऑनलाइन भी लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) को दोषी ठहराया। अन्य लोगों ने बताया कि कैसे लू के कारण गरीब लोग और जानवर मर रहे हैं और स्थिति कितनी गंभीर हो गई है।

बिजली कटौती के कारण कई अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बिजली के बिना रहने से तंग आकर गुस्साए निवासियों ने सड़कों पर बैठकर धरना दिया और बिजली विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग की। 18 मई को कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने लगभग सात घंटे तक मुख्य अभियंता मोहम्मद सगीर के कार्यालय को घेराव किया। सगीर ने कहा कि समस्या भारी लोड के कारण थी और वादा किया कि बिजली आपूर्ति जल्द ही ठीक हो जाएगी।

A woman resting with her family in the ATM claims they have reeling under massive power cuts for the past month. pic.twitter.com/oRTrAmq3vA