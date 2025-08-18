VIDEO: जाह्नवी कपूर ने दही हांडी फोड़ते हुए लगाया भारत माता की जय का नारा, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: August 18, 2025 17:50 IST2025-08-18T17:50:54+5:302025-08-18T17:50:54+5:30

Janhvi Kapoor Saying Bharat Mata Ki Jai: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में एक्ट्रेस दही-हांडी फोड़ती हुई नजर आती हैं और साथ ही उन्होंने दही हांड़ी तोड़ते समय 'भारत माता की जय' का नारा भी लगाया।

Janhvi Kapoor Saying Bharat Mata Ki Jai: बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में एक्ट्रेस दही-हांडी फोड़ती हुई नजर आती हैं और साथ ही उन्होंने दही हांड़ी तोड़ते समय 'भारत माता की जय' का नारा भी लगाया। इसको लेकर जाह्नवी कपूर को ट्रोल किया जा रहा है, वहीं एक्ट्रेस ने इसका रिएक्शन दिया है और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना इवेंट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 'सिर्फ बताने के लिए ये पूरा वीडियो अपलोड किया। फिलहाल एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी को लेकर भी चर्चा में हैं, फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को रिलीज होने जा रही है।


टॅग्स :Janhvi KapoorKrishna JanmashtamiDahi Handibollywood newsViral Videoweirdजाह्ववी कपूरश्रीकृष्ण जन्माष्टमीहिन्दी सिनेमा समाचारवायरल वीडियोअजब गजब