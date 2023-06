Watch: टीवी डिबेट में जामिया स्कॉलर शोएब जमाई के साथ की गई गाली-गलौज शो को छोड़ने के लिए कहा गया, वीडियो वायरल

Highlights प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, भारतीय समाचार चैनल ओटीटी प्लेटफॉर्म से बेहतर मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं शहजाद पूनावाला ने कहा अगर शोएब जमाई उनके साथ पैनलिस्ट होंगे तो वह उस न्यूज चैनल की बहस में हिस्सा नहीं लेंगे वायरल क्लिप में से एक में सह-पैनलिस्ट सुबुही खान और शोएब जमाई के बीच हाथापाई होती देखी जा सकती है

नई दिल्ली: टेलीविज़न डिबेट पैनलिस्ट शोएब जमाई के साथ धक्का-मुक्की करने और फिर कार्यक्रम छोड़ने के लिए कहने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई राजनीतिक नेताओं, टेलीविज़न डिबेट के जाने-पहचाने चेहरों से प्रतिक्रिया आ रही है। वायरल वीडियो को शेयर करते हुए शिवसेना सांसद (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, "भारतीय समाचार चैनल ओटीटी प्लेटफॉर्म से बेहतर मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं।"

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर शोएब जमाई भी पैनलिस्ट होंगे तो वह उस न्यूज चैनल की बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। पूनावाला ने कहा, "कुछ समय से यह आदमी शालीनता और शालीनता की सारी हदें पार कर रहा है। हालांकि मैं यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि कौन सा टीवी चैनल उसे बुरा कहे, लेकिन मैं किसी भी टीवी बहस में उस आदमी के साथ नहीं दिखूंगा।"

वायरल क्लिप में से एक में सह-पैनलिस्ट सुबुही खान और शोएब जमाई के बीच हाथापाई होती देखी जा सकती है, जिसके बाद शोएब जमाई को शो छोड़ने के लिए कहा गया। टेलीविजन पर चर्चा संजय पूरन सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म '72 हुरें' पर थी, जो 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

