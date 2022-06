International Yoga Day: मुस्लिमों को इस्लामवादियों ने योग करने से किया मना, कहा- इस्लाम में अनुमति नहीं

Highlights दुनिया हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए प्राचीन हिंदू प्रथा को समर्पित दिवस मनाने के लिए 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया था।

नई दिल्ली: दुनियाभर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में इस दौरान इस्लामवादी सोशल मीडिया पर योग को लेकर तरह-तरह के ट्वीट करते हुए नजर आए। 'योग इज शिर्क' और 'योग इज नॉट इस्लामिक' जैसे तर्कों के साथ ट्विटर पर इस्लामवादियों ने मुसलमानों से इस प्रथा का पालन न करने को कहा। इस्लामवादियों ने योग को लेकर कहा कि इस्लाम में योग की इजाजत नहीं।

योग के खिलाफ प्रमुख विरोध-प्रदर्शन मालदीव में देखा जा सकता है जब भारत के उच्चायोग के सांस्कृतिक केंद्र ने द्वीप राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया। वास्तविक घटना को बाधित करने के अलावा देश के इस्लामवादियों को ट्विटर पर इस कार्यक्रम को 'मुस्लिम विरोधी' बताते हुए देखा जा सकता है। मुसलमानों को कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने से (जहां सभी को उनके धर्म के बावजूद आमंत्रित किया गया था) एक ट्विटर यूजर ने कहा कि योग शिर्क है और यह आयोजन इस्लाम को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है।

बताते चलें कि दुनिया हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए प्राचीन हिंदू प्रथा को समर्पित दिवस मनाने के लिए 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया था।

Allah is above the Throne. Not everywhere. In Hundhusim Yoga is a concept of Unification with God ,Which goes against the teaching of Islam . Oh Muslims dont participate in these polythiestic rituals. the way to Allah is only through his guidance NOT through a Yogi. pic.twitter.com/nCGKf8Q0Td