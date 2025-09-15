Highlights 'प्लीज बायकॉट कर दो अगला मैच, हमें फाइनल में पहुंचना है', पाकिस्तानी फैन का वीडियो वायरल

IND vs PAK Fans Reaction Video: भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के फैंस बौखला गए हैं। ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी फैन अपील कर रहा है। 'हमारी जो टीम है, ये तो अफगानिस्तान से नहीं जीत सकती है। हम बस अपील कर सकते हैं भारत से कि प्लीज अगले मैच को बॉयकॉट करें ताकि हमें दो अंक मिले और हम फाइनल में पहुंच सकें।', इस फैन के वीडियो ने क्रिकेट फैंस को खूब हंसाया।

English summary :

IND vs PAK Fans Reaction Viral Video Boycott Next Match Appeal Watch Video

Web Title: IND vs PAK Fans Reaction Viral Video Boycott Next Match Appeal Watch Video