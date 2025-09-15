'प्लीज बायकॉट कर दो अगला मैच, हमें फाइनल में पहुंचना है', पाकिस्तानी फैन का वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: September 15, 2025 12:54 IST2025-09-15T12:54:24+5:302025-09-15T12:54:24+5:30

IND vs PAK Fans Reaction Video: भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के फैंस बौखला गए हैं। ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी फैन अपील कर रहा है।

IND vs PAK Fans Reaction Video: भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के फैंस बौखला गए हैं। ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी फैन अपील कर रहा है।  'हमारी जो टीम है, ये तो अफगानिस्तान से नहीं जीत सकती है। हम बस अपील कर सकते हैं भारत से कि प्लीज अगले मैच को बॉयकॉट करें ताकि हमें दो अंक मिले और हम फाइनल में पहुंच सकें।', इस फैन के वीडियो ने क्रिकेट फैंस को खूब हंसाया।


