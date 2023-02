हैदराबाद: ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल बना फरिश्ता, हार्ट अटैक आए शख्स को CPR देकर किया पुनर्जीवित, वायरल Video

Highlights कॉन्स्टेबल ने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देकर पीड़ित की बचाई जान सीपीआर देने के बाद हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति की सांसें चलने लगीं बचाए गए शख्स को अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है

हैदराबाद: हैदराबाद में एक ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति के लिए फरिश्ता बन गया। सोशल मीडिया पर जान बचाने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मी की खूब प्रशंसा हो रही है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वारल हुई वीडियो में दिल का दौरा पड़ने के बाद फुटपाथ पर गिरे एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए कॉन्स्टेबल उसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देता नजर आ रहा है। सीपीआर देने के बाद हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति की सांसें चलने लगती हैं।

बताया जा रहा है कि बालाजी नाम का एक व्यक्ति एक बस में यात्रा कर रहा था और राजेंद्रनगर में उतर गया, जहां दिल का दौरा पड़ने के बाद वह तुरंत गिर गया। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कॉन्स्टेबल राजशेखर को ने उसे सीपीआर देकर पुनर्जीवित किया। हालांकि अभी तक इस शख्स को हार्ट अटैक के कारणों का पता नहीं चल पाया है लेकिन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

सूर्या रेड्डी नाम के एक ट्विटर हैंडल यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें कॉन्स्टेबल बेहोशी की हालत में एक शख्स का सीपीआर करते हुए नजर आ रहा है। आसपास की जनता ने भी सिपाही का समर्थन किया है। वीडियो को साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस और स्वास्थ्य मंत्री को भी टैग किया गया था, जिन्होंने बदले में एक आम आदमी की जान बचाने में टीजी कांस्टेबल के प्रयासों की सराहना की।

