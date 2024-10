VIDEO: पटाखे की दुकान में लगी भयंकर आग, मच गई चीख-पुकार, हैदराबाद का डराने वाला वीडियो वायरल

Highlights Hyderabad Fire Breaks at Cracker Shop: पटाखे की दुकान में लगी भयंकर आग Patakhe ki Dukan Mein Aag: हैदराबाद का डराने वाला वीडियो वायरल

Hyderabad Fire Incident: हैदराबाद के रामकोट से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है, वीडियो में पटाखों से भरी दुकान में अचनाक आग लग जाती है और वहां भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में कई लोग भीड़ में नीचे दब जाते हैं और वहां चीख पुकार मच जाती है। तभी वहां कुछ लोग भीड़ में नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। दिवाली के त्योहार से पहले ऐसा डराने वाला वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकान का नाम वीडियो में नजर आ रहा है, पारस फायरवर्क्स।

#WATCH | Hyderabad: ACP Sultan Bazar K Shankar says, "The fire was doused at around 10.30-10.45 pm. It is a restaurant that is completely burnt. 7-8 cars have burnt. A lady received minor injuries... The name of the cracker shop is Paras Fireworks... The shop has no certificate.… https://t.co/Ci8LRWXhdwpic.twitter.com/Jdhdbvwloe