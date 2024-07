Hyderabad: 3 बच्चों समेत पिता ने झील में कूदा दी कार, आत्महत्या का था इरादा; देखें लोगों ने कैसे बचाई जान

Hyderabad: हैदराबाद के अब्दुल्लापुरमेट में इमामगुड़ा झील में एक कार का सफल रेस्क्यू कर लोगों ने चार लोगों को बचाया। इस घटना का फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झील में कार डूबते हुए देख, लोगों ने सही वक्त रहते चारों कार सवारों को सुरक्षित बचा लिया जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हैरानी की बात ये है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि सोचा-समझा आत्महत्या का प्रयास था। जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। दरअसल, एक पिता अपने तीन बच्चों समेत कार लेकर झील में कूद गया जिसके बाद वह डूबने लगे। इस दौरान पिता की करतूत से अनजान बच्चे चिल्लाने लगे जिसने लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा।

सतर्क स्थानीय लोगों ने ट्यूब और रस्सियों का उपयोग करके उन सभी को बचा लिया और उन्हें सुरक्षित किनारे पर ले आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 40 वर्षीय जी अशोक के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वह रियल एस्टेट में काम करता है और अपने व्यवसाय में गिरावट का सामना कर रहा है, जिसके कारण उसने यह चरम कदम उठाया।

🚨 Shocking incident in Abdullapurmet: A car plunged into Imamguda lake. Locals noticed& rescued the father& 3 kids inside.Distraught over family disputes,he attempted to end their lives and himself. Police are now probing the case.@AbdullapurmetPS@XpressHyderabad@RachakondaCoppic.twitter.com/O88PS7rhbK