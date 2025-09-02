VIDEO: हिमाचल के कुल्लू से आया दिल दहलाने वाला वीडियो

Himachal pradesh Kullu Landslide Video: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है, दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण कई जगह लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड की वजह से कुल्लू के ढालपुर में मकान गिर गए और कई लोग मलबे में दब गए। कुल्लू से लैंडस्लाइड का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है जिसे देखने से आप अंदाजा लगा सकते हैं की वहां क्या मंजर रहा होगा। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है जिसके कारण नदी के पास रहने वालों में डर बना हुआ है, इससे पहले भी ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है।

