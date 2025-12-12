VIDEO: युवराज का बर्थडे और हरभजन की शरारत, वीडियो देखकर चौंक जाओगे!
By संदीप दाहिमा | Updated: December 12, 2025 14:47 IST2025-12-12T14:41:45+5:302025-12-12T14:47:48+5:30
पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने अंदाज में अपने करीबी दोस्त और टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं।
सोशल मीडिया पर हरभजन ने एक फनी वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें युवराज अपने पुराने स्टाइल में कैमरे की तरफ चलते हुए किसी बात पर नकली गुस्सा दिखाते हैं और फिर अचानक हँस पड़ते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में हल्का-फुल्का म्यूजिक चलता है, और हरभजन की हँसी भी सुनाई देती है, जिससे पूरा माहौल और ज्यादा मजेदार बन जाता है।
Harbhajan Singh ने Yuvraj Singh को कुछ इस अंदाज में किया Birthday Wish 😎#yuvrajsingh#HappyBirthday#trendingreel#trendingreelsvideo#trendingvideopic.twitter.com/Kuw0X4o73o— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) December 12, 2025