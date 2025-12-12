Highlights VIDEO: युवराज सिंह के बर्थडे पर हरभजन सिंह ने शेयर किया वीडियो भज्जी ने यूवी का जो वीडियो डाला… फैंस हँसी रोक ही नहीं पाए! VIDEO: युवराज का बर्थडे और हरभजन की शरारत—वीडियो देखकर चौंक जाओगे!

पूर्व भारतीय क्रिकेटरहरभजन सिंह ने अपने अंदाज में अपने करीबी दोस्त और टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं। सोशल मीडिया पर हरभजन ने एक फनी वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें युवराज अपने पुराने स्टाइल में कैमरे की तरफ चलते हुए किसी बात पर नकली गुस्सा दिखाते हैं और फिर अचानक हँस पड़ते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में हल्का-फुल्का म्यूजिक चलता है, और हरभजन की हँसी भी सुनाई देती है, जिससे पूरा माहौल और ज्यादा मजेदार बन जाता है।

English summary :

Harbhajan Singh shared a funny video of Yuvraj Singh to wish him a happy birthday. The light-hearted clip shows Yuvi in a playful mood, and Bhajji’s caption — “Happy Birthday, my brother, let’s go for a fun trip” — made fans enjoy their iconic friendship even more. The video quickly went viral on social media.

Web Title: Harbhajan Singh Shared a video on Yuvraj Singh birthday