VIDEO: युवराज का बर्थडे और हरभजन की शरारत, वीडियो देखकर चौंक जाओगे!

By संदीप दाहिमा | Updated: December 12, 2025 14:47 IST2025-12-12T14:41:45+5:302025-12-12T14:47:48+5:30

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने अंदाज में अपने करीबी दोस्त और टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं।

Harbhajan Singh Shared a video on Yuvraj Singh birthday | VIDEO: युवराज का बर्थडे और हरभजन की शरारत, वीडियो देखकर चौंक जाओगे!

VIDEO: युवराज का बर्थडे और हरभजन की शरारत, वीडियो देखकर चौंक जाओगे!

HighlightsVIDEO: युवराज सिंह के बर्थडे पर हरभजन सिंह ने शेयर किया वीडियोभज्जी ने यूवी का जो वीडियो डाला… फैंस हँसी रोक ही नहीं पाए!VIDEO: युवराज का बर्थडे और हरभजन की शरारत—वीडियो देखकर चौंक जाओगे!

पूर्व भारतीय क्रिकेटरहरभजन सिंह ने अपने अंदाज में अपने करीबी दोस्त और टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं। सोशल मीडिया पर हरभजन ने एक फनी वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें युवराज अपने पुराने स्टाइल में कैमरे की तरफ चलते हुए किसी बात पर नकली गुस्सा दिखाते हैं और फिर अचानक हँस पड़ते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में हल्का-फुल्का म्यूजिक चलता है, और हरभजन की हँसी भी सुनाई देती है, जिससे पूरा माहौल और ज्यादा मजेदार बन जाता है।

English summary :
Harbhajan Singh shared a funny video of Yuvraj Singh to wish him a happy birthday. The light-hearted clip shows Yuvi in a playful mood, and Bhajji’s caption — “Happy Birthday, my brother, let’s go for a fun trip” — made fans enjoy their iconic friendship even more. The video quickly went viral on social media.


Web Title: Harbhajan Singh Shared a video on Yuvraj Singh birthday

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Yuvraj SinghHarbhajan SinghCricketBirthday specialयुवराज सिंहहरभजन सिंहक्रिकेटबर्थडे स्पेशल