Gujarat: दो घंटे कार की छत पर खड़े रहकर दंपति ने बचाई जान, उफनती नदी में फंसी कार, देखें वीडियो

साबरकांठाः गुजरात के साबरकांठा जिले में एक कार उफनती नदी में फंस गई और उसमें सवार दंपति ने दो घंटे अपनी कार की छत पर किसी तरह खड़े रहकर अपनी जान बचाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इदर कस्बे में करोल नदी के तेज बहाव के कारण सुरेश मिस्त्री और उनकी पत्नी के बचाव अभियान में शुरुआत में बाधा उत्पन्न हुई लेकिन जल स्तर कम होने के बाद स्थानीय अग्निशमन अधिकारियों ने उन्हें बचा लिया। अग्निशमन अधिकारी कमल पटेल ने बताया कि कार करोल नदी पर बने पुल से गुजर रही थी और तभी नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ने के कारण वह बहकर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर चली गई। पटेल ने बताया कि कार पानी में लगभग डूब गई थी और उसकी केवल छत ही दिखाई दे रही थी।

A man and his wife perilously spent nearly two hours atop their nearly submerged car in a river after it was swept away while crossing an overflowing causeway in #Gujarat’s #Sabarkantha district on Sunday. Watch the rescue video here: https://t.co/sByPHb4oHq