Highlights प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को चप्पलों से पीटा, गर्लफ्रेंड संग घूमना पड़ा भारी, देखें वायरल वीडियो

Girlfriend Family Members Beat Boyfriend: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक लड़के को चप्पलों से पीटा जा रहा है घटना हमीरपुर की है यहां एक युवती एक युवक संग धूम रही थी। जब युवती के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया और लड़के की बीच सड़क पिटाई कर डाली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रहा है।

Girlfriend family members beat the boyfriend with slippers in hamirpur uttar pradesh watch video

