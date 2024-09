VIDEO: गणपति जी की सेवा करते गजराज का वीडियो वायरल, फूल माला पहनाकर दिखाया प्यार...

Highlights Viral Video: गणेश चतुर्थी 2024 का वायरल वीडियो Viral Video: गजराज महाराज का गणेश जी के लिए प्यार, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: गणेश चतुर्थी 2024 के मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में गजराज महाराज का गणेश जी के लिए प्यार नजर आ रहा है, वीडियो में अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है और बीच में गणेश भगवान की बड़ी सी प्रतिमा है।

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jituSir_29 के अकाउंट से शेयर किया गया है, वीडियो के कैप्शन में यूजर ने लिखा है, "गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ, गणेश जी हमें बताते है हमारे माता पिता हमारी दुनिया है प्रकृति और मानव अलग नहीं एक है, हर कर्म की एक विधिवत शुरुआत हो प्रकृति विज्ञान धर्म व अध्यात्म का पूर्ण अंतरसंबंध है"

#WATCH | Maharashtra: Devotees throng and offer prayers at Lalbaugcha Raja in Mumbai on the occasion of #GaneshChaturthipic.twitter.com/ri7OZAQBf0