गढ़चिरौलीः हाय रे देश, प्रसव सुविधा नहीं?, 6 KM पैदल चलने के बाद 9 माह की गर्भवती महिला और आशा कार्यकर्ता संतोष किरंगा की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 3, 2026 12:07 IST2026-01-03T12:07:01+5:302026-01-03T12:07:40+5:30

Gadchiroli: अधिकारी ने बताया कि एटापल्ली तालुका के आलदंडी टोला निवासी 24-वर्षीय आशा कार्यकर्ता संतोष किरंगा की मौत हो गई, जो नौ महीने की गर्भवती थीं।

Gadchiroli Oh my country no delivery facilities 9-month pregnant woman and ASHA worker Santosh Kiranga dies after walking 6 km Village For Childbirth | गढ़चिरौलीः हाय रे देश, प्रसव सुविधा नहीं?, 6 KM पैदल चलने के बाद 9 माह की गर्भवती महिला और आशा कार्यकर्ता संतोष किरंगा की मौत

file photo

Highlightsपति के साथ जंगल के रास्ते से छह किलोमीटर चलकर अपनी बहन के घर पहुंचने की कोशिश की।दो जनवरी की सुबह महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। एम्बुलेंस से हेदरी स्थित काली अम्माल अस्पताल ले जाया गया।

Gadchiroli: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्य सड़क से कटे गांव में प्रसव सुविधा नहीं मिलने पर छह किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि एटापल्ली तालुका के आलदंडी टोला निवासी 24-वर्षीय आशा कार्यकर्ता संतोष किरंगा की मौत हो गई, जो नौ महीने की गर्भवती थीं।

उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क से कटे गांव और प्रसव की कोई सुविधा न होने के कारण किरंगा ने एक जनवरी को अपने पति के साथ जंगल के रास्ते से छह किलोमीटर चलकर अपनी बहन के घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसकी हालत बिगड़ गई।

अधिकारी ने बताया, ‘‘दो जनवरी की सुबह महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। उन्हें एम्बुलेंस से हेदरी स्थित काली अम्माल अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने ऑपरेशन का विकल्प चुना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो चुकी थी। बढ़ते रक्तचाप के कारण महिला की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई।’’

Web Title: Gadchiroli Oh my country no delivery facilities 9-month pregnant woman and ASHA worker Santosh Kiranga dies after walking 6 km Village For Childbirth

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :MaharashtraBaby CareHealth and Family Welfare Departmentमहाराष्ट्रबेबी केयर