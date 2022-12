वीडियो: हे-हे-हे कहते रहे लोग फिर भी आपस में भिड़ गए 2 यात्री, फ्लाइट में ही गुस्साएं पैसेंजर ने सह-यात्री को जड़ दिए कई तमाचे

Highlights सोशल मीडिया पर एक फ्लाइट में झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक यात्री द्वारा दूसरे यात्री को मारते हुए देखा गया है। वहीं बदले में पीड़ित यात्री केवल अपनी रक्षा करते हुए देखा गया है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें फ्लाइट के अंदर ही दो यात्रियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है जिस कारण वहां काफी हंगामा हुआ है। वायरल इस वीडियो में देखा जा रहा है कि दो यात्री आपस में बहस कर रहे है और वहां मौजूद अन्य यात्री उन्हें समझा रहे है।

यही नहीं इन दोनों यात्रियों को फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा भी शांत करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वे लोग चुप नहीं हो रहे थे और बहस कर रहे थे। वीडियो के अंत में एक यात्री द्वारा दूसरे यात्री को मारते हुए भी देखा गया है।

वायरल इस एक मिनट से भी कम वीडियो में यह देखा गया है कि प्लेन के अंदर ही दो यात्री आपस में लड़ रहे है। ऐसे में उन्हें रोकने और समझाने के लिए कई अन्य यात्री समेत फ्लाइट अटेंडेंट भी वहां मौजूद है लेकिन वे लोग किसी की बात नहीं सुन रहे है और बहस जारी रख रहे है।

