VIDEO: फ्लाइंग KISS पर दो पक्षों में मारपीट, लाठी-डंडों से किया हमला...

Fight Between Two Groups: मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा क्षेत्र में बीच सड़क दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Fight Between Two Groups: मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा क्षेत्र में बीच सड़क दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी वीडियो में एक महिला बीच सड़क में अचानक जा रहे तीन युवकों को रोक लेती है और बहस अचानक मारपीट में बदल जाती है। महिला की तरफ से कुछ लोग हाथों में लाठी-डंडों से युवकों पर हमला कर देते हैं, बाइक पर पीछे बैठा एक लड़का वहां से भाग जाता है। बताया जा रहा है की महिला का आरोप है की युवकों ने उसे फ्लाइंग किस दी और छेड़छाड़ की कोशिश की।

