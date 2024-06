पिता ने भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल के कारण बेटी की शादी की चर्चा स्थगित, 70 लाख सालाना पैकेज वाले लड़के को दिया ये जवाब

एक सोशल मीडिया यूजर ने साझा किया है कि उसके कजिन के साथ क्या हुआ जब उसने भारत बनाम इंग्लैंड टी20 विश्व कप 2024 सेमीफाइनल मैच के दौरान वैवाहिक रिश्ते की तलाश करने की कोशिश की। राहुल नाम के कजिन ने शादी डॉट कॉम पर एक निजी बातचीत में अपना परिचय दिया।

उन्होंने लिखा, "हैलो, मैं राहुल हूं, बैंगलोर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शादी डॉट कॉम पर आपकी बेटी की प्रोफाइल देखी। वर्तमान में 70 लाख सालाना सीटीसी पर मैं काम करता हूं और मेरा मानना ​​है कि हम बहुत अनुकूल होंगे।" ऐसे में उस चैट पर उधर से जवाब आता है, "हैलो धन्यवाद! मैं प्रियंका का पिता हूं। मैच के बाद बात करते हैं।"

My cousin was looking for rishta on https://t.co/BMuHYGCkZu during the match and this happened 😂 pic.twitter.com/l7IwmXUKDO