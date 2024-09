VIDEO: मगरमच्छ से भिड़ा अजगर, देखें भयानक लड़ाई में कौन जीता...

Highlights Extreme Fight Crocodile vs Python Video: मगरमच्छ और अजगर की लड़ाई का वीडियो वायरल Crocodile vs Python Fight Video: मगरमच्छ से भिड़ा अजगर, खूनी जंग में हार गया अजगर, देखें वायरल वीडियो

Crocodile vs Python Fight Video: मगरमच्छ और अजगर दोनों ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो एक बार किसी को जकड़ लें तो फिर उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अजगर और मगरमच्छ की खूंखार लड़ाई हो रही है, 40 सेकंड के इस खूनी खेल में अजगर पर अचानक मगरमच्छ हमला कर देता है। अजगर भी बचने के लिए मगरमच्छ को जकड़ने की कोशिश करता है मगर मगरमच्छ के सामने वो कुछ नहीं कर पाता है, पलक झपकते ही मगरमच्छ उसे अपने नुकीले दाँतों और मजबूत जबड़े में जकड़ लेता है और जमीन पर कई बार पटक देता है। देखकर ऐसा लग रहा की अजगर का कचुम्बर ही बन गया होगा, वीडियो के अंत में ऐसा लगता है जैसे बेचारा अजगर हार मान लेता है और मर जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।

Why is no one talking about the fact that they have a Crocodile and a Python fighting in their backyard 😳😳 pic.twitter.com/Vbrj4QhE59