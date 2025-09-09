VIDEO: ईद-ए-मिलाद रैली में केरल के हिंदू मंदिर को दी गई सलामी, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

कासरगोड: केरल के इस सुदूर उत्तरी जिले में ईद-ए-मिलाद रैली के दौरान मुस्लिम युवकों द्वारा एक हिंदू मंदिर को सलामी देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे उपयोगकर्ता राज्य में धार्मिक सद्भाव का एक उदाहरण बता रहे हैं। वायरल इंस्टाग्राम रील में देखा जा सकता है कि वर्दी पहने स्वयंसेवक सड़क पर मार्च कर रहे थे और बीच में कुछ देर रुकने के बाद दरगाह की ओर सलामी दे रहे थे।

ईद-ए-मिलाद रैली का आयोजन यहाँ पलाकुन्नू स्थित कोट्टिकुलम नूरुल हुदा मदरसा द्वारा किया गया था और जिस दरगाह पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, वह पलाकुन्नू कज़हाकम भगवती मंदिर था। ईद-ए-मिलाद पैगंबर मुहम्मद के जन्म का उत्सव है।

स्थानीय युवक अनिशीथ के., जिन्हें धार्मिक सद्भाव का यह प्रतीक दिखाई दिया, ने अपने मोबाइल फोन पर इसकी तस्वीरें कैद कीं और शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट कर दीं। इस वीडियो को अब तक लगभग 25 लाख लोग देख चुके हैं।

उन्होंने मंगलवार को मीडिया को बताया, "जब मैंने यह वीडियो पोस्ट किया था, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वायरल हो जाएगा। मैं अपने पिता की दुकान पर बैठा था, जो मंदिर के ठीक सामने है, जब रैली सड़क से गुज़र रही थी।

प्रतिभागियों को मंदिर को सलामी देते देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए, मैंने अपने फ़ोन में तस्वीरें खींच लीं।"

उन्होंने वीडियो को इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया, "यह केरल है। केरल की विविधता में एकता - नबी दिनम पर मुसलमान एक हिंदू मंदिर को सलामी देते हुए, धर्मों के बीच सम्मान और सद्भाव दिखाते हुए।"

रैली के एक आयोजक ने बताया कि वे पिछले 10 सालों से मंदिर को सलामी देने की परंपरा का पालन करते आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "इस बार यह वीडियो के ज़रिए वायरल हो गया है। इसमें बच्चों समेत 47 लोग शामिल हुए थे। वायरल वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने हमें फ़ोन और मैसेज किए हैं।"

उन्होंने कहा कि न केवल इस विशेष मंदिर के सामने, बल्कि जिस रास्ते से रैली गुज़रती थी, वहाँ अन्य धार्मिक संस्थानों के सामने भी वे श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे।

बड़ी संख्या में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस कदम की सराहना की और इसे राज्य में व्याप्त धार्मिक सद्भाव और सह-अस्तित्व का एक उदाहरण बताया।



