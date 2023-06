बेंगलुरु में विदेशी यूट्यूबर के साथ 'चोर बाजार' में बदसलूकी और धक्का-मुक्की, भागना पड़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नीदरलैंड्स के एक यूट्यूबर के साथ धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। घटना बेंगलुरु के चिकपेट मार्केट क्षेत्र की है। यह सबकुछ उस समय हुआ जब यूट्यूबर अपना वीडियो ब्लॉग शूट कर रहा था। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद एक्टिविस्ट बृंदा अडिगे ने इस घटना की निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने ट्वीट किया, 'यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऐसी घटना में जो भी शामिल था, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।' कई और ट्विटर यूजर्स ने वीडियो शेयर कर इसकी निंदा की है।

A foreign national & youtuber @iPedroMota, was manhandled by a local trader near Chickpet in Bengaluru.



While he was in the Chickpet market area yesterday, one of the traders manhandled him while he was recording video about the market. Watch @IndiaToday for more. pic.twitter.com/1z4l9Kg5TK