2 कुत्तों की लड़ाई रोकने गए, बुजुर्ग पर कुत्ते का हमला, देखें वायरल वीडियो

2 कुत्तों की लड़ाई रोकने गए, बुजुर्ग पर कुत्ते का हमला, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 20, 2025 17:52 IST2025-10-20T17:50:09+5:302025-10-20T17:52:40+5:30
Dog Attack Video: कुत्तों के हमले के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं, ऐया ही एक वीडियो सामने आया है इसमें गली में एक शख्स अपने पालतू कुत्ते को घुमाने निकला था। इस दौरान एक दूसरा पालतू कुता कहीं से आया और अचानक दोनों कुत्तों में भयंकर लड़ाई होने लगी। इतने में एक बुजुर्ग ने कुत्तों की लड़ाई बंद करवाने के लिए लकड़ी से मारना शुरू किया और इतने में कुत्ते ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर वायरल हो रहा है।
नोएडा गिझोड़ गाँव में पालतू डॉग (Argentina नस्ल) ने बुज़ुर्ग दंपत्ति पर हमला किया।
सुबह वॉक पर निकले दंपत्ति पर कुत्ते ने किया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल।
CCTV वीडियो में बुज़ुर्गों की जान बचाने की खौफनाक कोशिश कैद।
गली में कुत्ते के खुले रहने से लोगों के लिए आवागमन… pic.twitter.com/ZJP5AeNgi5