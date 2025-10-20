Highlights बुजुर्ग पर कुत्ते का हमला, दो कुत्तों की लड़ाई रोकने गए थे, देखें वायरल वीडियो 2 कुत्तों की लड़ाई रोकने गए, बुजुर्ग पर कुत्ते का हमला, देखें वायरल वीडियो

Dog Attack Video: कुत्तों के हमले के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं, ऐया ही एक वीडियो सामने आया है इसमें गली में एक शख्स अपने पालतू कुत्ते को घुमाने निकला था। इस दौरान एक दूसरा पालतू कुता कहीं से आया और अचानक दोनों कुत्तों में भयंकर लड़ाई होने लगी। इतने में एक बुजुर्ग ने कुत्तों की लड़ाई बंद करवाने के लिए लकड़ी से मारना शुरू किया और इतने में कुत्ते ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर वायरल हो रहा है।

