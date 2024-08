Delhi Waterlogging: मिंटो रोड पर डूबा ऑटोरिक्शा, बाल-बाल बचा ड्राइवर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Delhi Waterlogging:दिल्ली में मंगलवार सुबह से तेज बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। कुछ ही घंटों की बारिश में दिल्ली के कई इलाके डूब चुके हैं जहां सड़कों पर गाड़ियां तक पानी की चपेट में आ गई है। सुबह-सुबह आए वीडियो और तस्वीरों को देख हर किसी के मन में डर पैदा करने वाली है क्योंकि पानी का सैलाब सब कुछ खुदमें समाने के लिए बैठा है।

मिंटो रोड से ऐसी ही भयानक वीडियो सामने आई है, जहां कई फीट भरे पानी में एक ऑटोरिक्शा डूब गया। ऑटोरिक्शा इतना डूबा हुआ है कि सिर्फ उसका ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है। वहीं, चालक ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई।

#WATCH | An autorickshaw submerged as incessant rainfall causes severe waterlogging in parts of Delhi. (Visuals from Minto Road) pic.twitter.com/jq2J3GkOHr

एएनआई से बात करते हुए ऑटोरिक्शा चालक ने कहा, "मेरी गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने कुछ ड्राइवरों से मेरी मदद करने के लिए कहा...अपनी जान बचाने के लिए मैं ऑटो से बाहर आ गया। गाड़ी के कागज अभी भी उसमें हैं।"

#WATCH | Auto-rickshaw driver, Munil Mehto says, "My vehicle suddenly stopped. I asked a few drivers to help me...To save my life I came out of the auto. The vehicle's paper is still in it..." https://t.co/HMeVCCPXCzpic.twitter.com/boRK7cJLZa