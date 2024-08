Viral Video: 'आप पाकिस्तानी हैं': उबर ड्राइवर ने कथित तौर पर भारत को अपमानित करने के लिए यात्रियों को बाहर निकाला

Highlights वीडियो में ड्राइवर को यात्रियों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, "हां, आप पाकिस्तानी हैं।" ड्राइवर ने गाली देते हुए कहा, "हलाला की औलाद हो तुम लोग।" इससे स्थिति और बिगड़ गई। महिला के मुताबिक, अपने दोस्त के साथ उसकी बातचीत सुनकर ड्राइवर गुस्सा हो गया।

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिल्ली में एक उबर ड्राइवर को कथित तौर पर एक बहस के बाद एक महिला और उसके पुरुष मित्र को अपने वाहन से अचानक बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हुए दिखाया गया है। यह घटना कथित तौर पर 11 अगस्त, शुक्रवार देर रात को हुई। वीडियो में ड्राइवर को झगड़े के दौरान यात्रियों पर चिल्लाते हुए कैद किया गया है।

वीडियो में ड्राइवर को यात्रियों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, "हां, आप पाकिस्तानी हैं। हां और आप भी हैं।" घटना की रिकॉर्डिंग कर रही महिला ने जवाब देते हुए कहा, "यह आदमी रात के 12:30 बजे हमें सड़क पर छोड़ गया। यह मोदीजी का भारत है।" इसके बाद ड्राइवर ने गाली देते हुए कहा, "हलाला की औलाद हो तुम लोग।" इससे स्थिति और बिगड़ गई।

महिला के मुताबिक, अपने दोस्त के साथ उसकी बातचीत सुनकर ड्राइवर गुस्सा हो गया। कथित तौर पर बहस तब बढ़ गई जब महिला के दोस्त ने दिल्ली के लोगों और पाकिस्तान में उसके रिश्तेदारों पर उनकी टिप्पणियों के बारे में एक टिप्पणी की, जो ड्राइवर को आपत्तिजनक लगी।

वायरल वीडियो में ड्राइवर के गुस्से से पहले कैब के अंदर हुई बहस भी कैद है।

पिछली सीट पर बैठी महिला द्वारा फिल्माए गए इस वीडियो में ड्राइवर को उसके साथ चल रहे पुरुष यात्री द्वारा की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए दिखाया गया है। ड्राइवर को यात्री को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है। जवाब में महिला ने स्पष्ट किया कि उसके दोस्त की टिप्पणी दिल्ली के लोगों के बारे में एक सामान्य टिप्पणी थी और इसका ड्राइवर या पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं था।

Looks like some of my followers found this Pakistani Premi who is calling the driver Sanghi and Hindutva etc as usual. pic.twitter.com/V94HnmoP4o