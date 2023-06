दिल्ली में ऑन कैमरा मर्डर की कोशिश; सरेआम शख्स पर चाकू से जानलेवा हमला, तमाशबीन बने रहे लोग

Highlights दिल्ली में नंद नगरी इलाके में शख्स पर हुआ चाकू से हमला हमलावर ने सरेआम शख्स को मारा चाकू पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: उत्तरी पूर्वी दिल्ली में एक सनसनीखैज वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स सरेआम दूसरे शख्स पर चाकू से बेहरमी से हमला कर रहा है जबकि वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने देख रहे हैं।

घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना दिल्ली के नंद नगरी थाना क्षेत्र में हुआ है। घटना करीब साढ़े दस बजे की बताई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित का नाम कासिम है। जिस पर सरेआम चाकू से जब हमला हुआ तो वह सड़क पर गिर पड़ा। इस दौरान आरोपी उस पर चाकू से हमला करता रहा और वह बेसुद जमीन पर पड़ा रहा। हवा में चाकू लहराते हुए हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया।

Delhi | In a viral video, a man - identified as Sohaib - was purportedly seen hitting and stabbing another man - identified as Kasim - in Nand Nagri PS area yesterday. The victim was taken to GTB hospital and later referred to AIIMS Trauma Centre. He is yet to give a statement to… pic.twitter.com/yQi866NHef