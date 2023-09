WATCH: दिल्ली मेट्रो में खुल्लम खुल्ला किसिंग के बीच अब... बीड़ी का स्वैग देखिए

Highlights वीडियो में मेट्रो ट्रेन में सफर के दौरान एक शख्स को बीड़ी जलाते हुए देखा जा सकता है मेट्रो के अंदर खुलेआम बीड़ी पी रहे शख्स को सहयात्रियों ने टोका भी लेकिन उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि उसके पास एक टिकट है

Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो एक बार फिर एक वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में आ गई है। इस बार मेट्रो ट्रेन में सफर के दौरान एक शख्स को बीड़ी जलाते हुए देखा जा सकता है। हालाँकि घटना की सही तारीख और स्थान अज्ञात है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्रियों से भरी मेट्रो में बुजुर्ग शख्स अपनी जेब से बीड़ी निकालता है और उसे जलाता है। हालाँकि, सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी जलाने पर कुछ अन्य यात्रियों द्वारा उस पर आपत्ति जताई गई थी। कथित तौर पर उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि उसके पास एक टिकट है।

वीडियो ऑनलाइन सामने आया और तुरंत वायरल हो गया और सैकड़ों उपयोगकर्ताओं ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो अधिकारियों से जवाब मांगा। हालांकि, डीएमआरसी और अन्य अधिकारियों ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है।

Delhi Metro: A video of an elderly smoking Veed goes viral. #delhimetropic.twitter.com/PyoG69xq4z