Highlights VIDEO: कार की छत पर सफर करते 3 लोग, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे की घटना, देखें वीडियो

Delhi Meerut Expressway Car Stunt: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेक्सवे पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें कुछ युवक कार की छत पर बैठे नजर आ रहे हैं। नीले रंग की आर्टिका कार एक्सप्रेसवे पर तेज रफ़्तार से दौड़ रही है और ये तीन लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग कार के ऊपर बैठकर सफर कर रहे थे वहीं कार के अंदर भी ठूंसकर लोगों को बैठाया हुआ था। पुलिस ने कार के ऊपर ₹12,000 का चालान जारी किया है।

English summary :

Delhi Meerut Expressway Three Youths Traveled on Roof of Car Video Goes Viral

Web Title: Delhi Meerut Expressway Three Youths Traveled on Roof of Car Video Goes Viral