NH 44 जीटी करनाल फ्लाईओवर का हिस्सा धंसा, वाहनों की आवाजाही रोकी गई, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 4, 2025 12:03 IST2025-09-04T12:03:32+5:302025-09-04T12:03:32+5:30
NH 44 Pothole on Flyover: दिल्ली समेत कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 अलीपुर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया।
NH 44 Pothole on Flyover: दिल्ली समेत कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 अलीपुर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। बारिश के बाद बीच फ्लाईओवर में बड़ा गड्ढा बन गया और इसमें एक ऑटो गिर गया जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। फ्लाईओवर में बने गड्ढे के पास दरारें भी नजर आ रही है, घायल हुए ऑटो ड्राईवर को चोटें आई हैं और ड्राईवर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। फिलहाल दिल्ली में रुक-रुक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार इस महीने अच्छी बारिश होने का अनुमान है।
#WATCH | Delhi | A portion of the flyover on National Highway 44 under the Alipur police station area caved in following heavy rains. pic.twitter.com/za3L1jKwdG— ANI (@ANI) September 4, 2025
#WATCH | Delhi: Severe waterlogging witnessed as water from the overflowing Yamuna river enters parts of the national capital.— ANI (@ANI) September 4, 2025
(Visuals from ISBT Kashmere Gate) pic.twitter.com/crRi8cATPK