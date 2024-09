Viral Video: DTC बस से कार को लगी टक्कर, बौखलाया कार सवार; ड्राइवर को जबरन ले गया साथ

Viral Video: राजधानी दिल्ली में सरेआम दंबगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रविवार को सामने आए वीडियो में एक डीटीसी बस ड्राइवर के साथ मारपीट हो रही है और यह पूरी घटना बीच सड़क पर हुई लेकिन कोई भी ड्राइवर को बचा नहीं पाया।

यह पूरी वारदात सफदरजंग अस्पताल के पास हुई। जहां कार सवार कुछ लोगों ने एक डीटीसी बस चालक से झगड़ा किया, उसके साथ मारपीट की और उसे जबरन अपनी कार में ले गए। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दो लोग कथित तौर पर बस चालक को जबरन कार में बैठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में, एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "ये बस चालक उत्पात मचा रहे हैं।" वह बस चालक पर उसके वाहन को टक्कर मारने और टक्कर के बाद बस को न रोकने का भी आरोप लगाता है।

एक राहगीर ने घटना को रिकॉर्ड किया, और एक अन्य वीडियो में बस चालक को अपनी सीट पर बैठे हुए और कई लोगों द्वारा पीटे जाने के परेशान करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। हाथापाई के बीच, बस अचानक आगे बढ़ जाती है, जिससे बस के दरवाजे के पास खड़ी एक महिला डर के मारे चिल्लाने लगती है। वीडियो में कुछ क्षण बाद, सभी यात्री बस से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, डीटीसी बस चालक को हमलावरों द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस मामले में जानकारी दी और पोस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने एक उपयोगकर्ता को तत्काल सहायता के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने या 112 डायल करने की सलाह दी।

इस घटना ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई की मांग की है और बस चालक पर हमले की आलोचना करते हुए कहा है, "यह कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है। अगर यह बस चालक की गलती थी तो पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी।"

Thank you, kindly contact your nearest police station or dial 112 for immediate assistance.