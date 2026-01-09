VIDEO: मेस की सब्जी में निकला मरा हुआ मेंढक, हॉस्टल पहुंची खाद्य विभाग की टीम, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: January 9, 2026 20:20 IST2026-01-09T20:20:44+5:302026-01-09T20:20:57+5:30
Dead Frog found Hostel Food in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के एक हॉस्टल से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, यहां छात्रों के भोजन की थाली में सब्जी में मरा हुआ मेंढक निकला है।
Dead Frog found Hostel Food in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के एक हॉस्टल से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, यहां छात्रों के भोजन की थाली में सब्जी में मरा हुआ मेंढक निकला है। जिसके बाद हड़कंप मच गया और कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की जिसके बाद खाने के सैंपल लिए गए हैं और नोटिस जारी किया गया है। वहीं वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सपायरी डेट के बेसन से भजिये बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर खाने में निकले मेंढक का वीडियो भी वायरल हो रहा है।