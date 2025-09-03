VIRAL: गुरुग्राम में मेट्रो स्टेशन का डरावना नजारा!, 20 किलोमीटर लंबा जाम!
By संदीप दाहिमा | Updated: September 3, 2025 12:15 IST2025-09-03T12:06:37+5:302025-09-03T12:15:29+5:30
Gurgaon Rapid Metro Viral Video: गुरुग्राम में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है, सड़कों पर पानी भर गया है लोगों के घरों के आगे भी पानी भरा है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है।
Gurgaon Rapid Metro Viral Video: गुरुग्राम में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है, सड़कों पर पानी भर गया है लोगों के घरों के आगे भी पानी भरा है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है। वहीं जब लोगों ने मेट्रो का सहारा लिया तो वहां भी मुसीबत कम नहीं हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसे सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। यहां इतनी भीड़ है की पैर रखने की जगह भी नहीं है, वीडियो पोस्ट करने वाले ने लिखा है, दिल्ली-गुरुग्राम ने इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी होगी। आगे शख्स ने लिखा है, हालात ऐसे थे कि अगर और भी लोग अंदर आते तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था, सभी का दम घुट रहा था, मेरा भी।