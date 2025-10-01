Cow Attack: मासूम बच्ची पर गाय ने किया हमला, बाल-बाल बची जान, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 1, 2025 23:26 IST2025-10-01T23:26:48+5:302025-10-01T23:26:55+5:30
Maharashtra Cow Attack: सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, इसमें स्कूटर पर एक परिवार जा रहा होता है और अचानक कहीं से काले रंग की गाय छोटी बच्ची पर हमला कर देती है। हमला इतनी जल्दी होता है की परिवार कुछ समझ नहीं पाता और बच्ची सड़क पर गिर जाती है, इसमें में कुछ लोग दौड़ कर आते हैं और डंडे से गाय को भगाते हैं। ये घटना महाराष्ट्र के नाशिक की बताई जा रही है, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
#Maharashtra: In a disturbing incident that has reignited concerns over stray cattle in Kalwan, a town in #Nashik district, a 4-year-old girl narrowly escaped death after being viciously attacked by a stray #COW The event, captured on CCTV@nextminutenews7 Video pic.twitter.com/Uxt5EGGQYH— Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 1, 2025