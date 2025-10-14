Highlights VIRAL: हवा में लटककर कपल ने कराया प्री वेडिंग शूट, देखें वायरल वीडियो

Couple Pre Wedding Shoot: त्योहारों के साथ शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, ऐसे में एक कपल ने ऐसा प्री-वेडिंग शूट कराया है की जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। ये कपल हवा में लटककर बेहद खतरनाक अंदाज में अपना फोटोशूट करवाता रहा, दूल्हा-दुल्हन रंगीन गुब्बारों के साथ ट्रैडिशनल आउटफिट में हवा में लटके हुए फोटोशूट करवाता रहा। क्रेन के सहारे लटके इस कपल को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया की ऐसा रिस्क कोई कैसे ले सकता है।

Couple Pre Wedding Shoot Hanging in Sky from Crane Watch Video

