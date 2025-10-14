VIRAL: हवा में लटककर कपल ने कराया प्री वेडिंग शूट, देखें वायरल वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 14, 2025 19:44 IST2025-10-14T19:44:04+5:302025-10-14T19:44:04+5:30

Couple Pre Wedding Shoot: त्योहारों के साथ शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, ऐसे में एक कपल ने ऐसा प्री-वेडिंग शूट कराया है की जिसने भी देखा वो हैरान रह गया।

Couple Pre Wedding Shoot Hanging in Sky from Crane Watch Video | VIRAL: हवा में लटककर कपल ने कराया प्री वेडिंग शूट, देखें वायरल वीडियो

VIRAL: हवा में लटककर कपल ने कराया प्री वेडिंग शूट, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIRAL: हवा में लटककर कपल ने कराया प्री वेडिंग शूट, देखें वायरल वीडियो

Couple Pre Wedding Shoot: त्योहारों के साथ शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, ऐसे में एक कपल ने ऐसा प्री-वेडिंग शूट कराया है की जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। ये कपल हवा में लटककर बेहद खतरनाक अंदाज में अपना फोटोशूट करवाता रहा, दूल्हा-दुल्हन रंगीन गुब्बारों के साथ ट्रैडिशनल आउटफिट में हवा में लटके हुए फोटोशूट करवाता रहा। क्रेन के सहारे लटके इस कपल को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया की ऐसा रिस्क कोई कैसे ले सकता है।


English summary :
Couple Pre Wedding Shoot Hanging in Sky from Crane Watch Video


Web Title: Couple Pre Wedding Shoot Hanging in Sky from Crane Watch Video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoweirdInstagramweddingTwitterवायरल वीडियोअजब गजबइंस्टाग्रामवेडिंगट्विटर