Video: चीनी अम्बेसडर की पत्नी ने पाकिस्तानी नौकरानी को सरेआम बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल

Highlights वीडियो में में एक चीनी राजदूत की पत्नी अपनी पाकिस्तानी नौकरानी की पिटाई करती दिख रही है मेड दया की भीख मांग रही है और उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है कई लोगों को महिला को नौकरानी की पिटाई करने से रोकने की कोशिश करते देखा जा सकता है

नई दिल्ली: एक वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें एक चीनी राजदूत की पत्नी अपनी पाकिस्तानी नौकरानी की पिटाई करती दिख रही है। यह वीडियो ट्विटर पर 'घर के कलेश' नाम के हैंडल से अपलोड किया गया और इसके बाद यह वायरल होने लगा। हालाँकि, लोकमत हिन्दी वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो में महिला को सार्वजनिक रूप से अपनी नौकरानी के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है, जबकि वह दया की भीख मांग रही है और उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। वह उसे बेरहमी से पीटते और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है।

कई लोगों को महिला को नौकरानी की पिटाई करने से रोकने की कोशिश करते देखा जा सकता है। हालाँकि, वह अजेय लगती है। उसे दूसरी महिला को बालों से खींचते हुए और उसके पेट पर लात मारते हुए भी देखा जा सकता है। हिंसा का कारण स्पष्ट नहीं। अपलोड होने के बाद से, वीडियो को एक लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। यूजर भी तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Kalesh b/w wife of Chinese ambassador and her Pakistani Maidpic.twitter.com/9H4RZDrTLk