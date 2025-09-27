Highlights VIDEO: पेट्रोल चोर उखाड़ ले गया मशीन, सोनीपत का वीडियो हुआ वायरल

Petrol Thief Video Viral: हरियाणा के सोनीपत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कार चालाक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को 2800 रुपये का पेट्रोल डालने को कहा। जैसे ही पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 2600 रुपये का तेल डाल पाया था कार चालक ने गाड़ी भगा दी। कार चालाक ने भागते हुए पेट्रोल पंप की मशीन भी उखाड़ दी, पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

