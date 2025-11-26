Highlights VIDEO: दीवार तोड़कर घर में घुसी बेकाबू SUV, दिल्ली में हैरान करने वाला एक्सीडेंट, देखें वीडियो

Car Accient Video Viral: दिल्ली से हैरान करने वाला एक एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है, इसमें एक काले रंग की एसयूवी कार तेज रफ़्तार से एक घर में घुसती है और सीधा दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। घटना रात 1.30 बजे दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-25 की बताई जा रही है। इस टक्कर से घर में मौजूद बुजुर्ग महिला की जान बाल-बाल बच जाती है, बताया जा रहा की महिला को थोड़ी बहुत चोटें आई है। एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Web Title: Car Broke wall and Entered House in Delhi Rohini Sector 25 watch video