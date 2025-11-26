VIDEO: दीवार तोड़कर घर में घुसी बेकाबू SUV, दिल्ली में हैरान करने वाला एक्सीडेंट, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 26, 2025 17:29 IST2025-11-26T17:29:35+5:302025-11-26T17:29:45+5:30
Car Accient Video Viral: दिल्ली से हैरान करने वाला एक एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है, इसमें एक काले रंग की एसयूवी कार तेज रफ़्तार से एक घर में घुसती है और सीधा दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। घटना रात 1.30 बजे दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-25 की बताई जा रही है। इस टक्कर से घर में मौजूद बुजुर्ग महिला की जान बाल-बाल बच जाती है, बताया जा रहा की महिला को थोड़ी बहुत चोटें आई है। एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है।
दीवार तोड़कर घर में घुसी बेकाबू— Vistaar News (@VistaarNews) November 26, 2025
SUV, बाल-बाल बची बुजुर्ग महिला
◆ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-25 की घटना
◆ रात 1.30 बजे घर में घुसी बेकाबू कार
◆ चंद इंच के फासले से बची बुजुर्ग महिला की जान#Delhi | Delhi | #ViralVideo | Viral Video pic.twitter.com/JMpzselS30