LIVE Accident Video: शिमला में HRTC की बस से कार की हुई टक्कर, देखें हादसे का वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 20, 2025 13:43 IST2025-08-20T13:43:36+5:302025-08-20T13:43:36+5:30
Car Accident in Shimla: हिमाचल प्रदेश के शिमला में बनूटी से एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है, यहां एक तेज रफ्तार कार अचानक ओवरटेक करते समय अपना नियंत्रण खो देती है और सीधा HRTC बस से टकरा जाती है।
Car Accident in Shimla: हिमाचल प्रदेश के शिमला में बनूटी से एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है, यहां एक तेज रफ्तार कार अचानक ओवरटेक करते समय अपना नियंत्रण खो देती है और सीधा HRTC बस से टकरा जाती है। घटना का वीडियो पीछे चल रही गाड़ी के डैशकैम में रिकॉर्ड हो जाता है। शिमला के बनूटी के पास ये हादसा हुआ है घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन बस और कार की टक्कर इतनी जोरदार थी की कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और बस भी आगे से डैमेज हो जाती है।
शिमला HRTC बस से जा टकराई कार बाल-बाल— Sonu Yadav (@SonuYadav893888) August 20, 2025
बची जान सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। pic.twitter.com/1f8YWoCMWj