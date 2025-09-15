VIRAL: मेले में आवारा सांड का आतंक, उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 15, 2025 12:35 IST2025-09-15T12:35:35+5:302025-09-15T12:35:35+5:30
Bull Attack in Dauji Mela in Hathras: उत्तर प्रदेश के हाथरस में दाऊजी महाराज मेले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां अचानक एक आवारा सांड मेले में घुस गया जिसके बाद भीड़ में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। आवारा सांड ने कई लोगों को उठाकर पटका जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने सांड को बड़ी मुश्किल से भगाया, घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित श्री मेला दाऊजी महाराज मेले में चल रहे पंजाबी दरबार कार्यक्रम के दौरान एक आवारा सांड दर्शकों की भीड़ के बीच घुस आया। आवारा सांड ने मेले में मौजूद लोगों पर अचानक हमला बोल दिया। जिससे मेले में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग अपनी जान बचाने… pic.twitter.com/DZfGEFMM5f— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) September 15, 2025