VIRAL: मेले में आवारा सांड का आतंक, उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना, देखें वीडियो

Bull Attack in Dauji Mela in Hathras: उत्तर प्रदेश के हाथरस में दाऊजी महाराज मेले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां अचानक एक आवारा सांड मेले में घुस गया जिसके बाद भीड़ में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। आवारा सांड ने कई लोगों को उठाकर पटका जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने सांड को बड़ी मुश्किल से भगाया, घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Bull Attack in Dauji Mela in Hathras, Uttar Pradesh, Watch Video

