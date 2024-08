Bridge Collapses: काली नदी पर बना पुल ढहने से गिरा ट्रक, गोवा को कर्नाटक से जोड़ने का करता था काम; हादसे का वीडियो वायरल

Bridge Collapses: बिहार के कई जिलों में पुल टूटने की मीडिया में आए दिन आती रहती है। इन टूटते पुल का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है लेकिन इस बार एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नदी पर बना पुल भरभरा कर गिर गया। मगर यह वीडियो बिहार का नहीं, बल्कि गोवा का है। दरअसल, गोवा को कर्नाटक से जोड़ने वाला काली नदी पर बना पुल बुधवार तड़के ढह गया, जिससे राजमार्ग संख्या 66 पर यातायात बाधित हो गया। अधिकारी ने बताया कि पुल ढहने के समय एक ट्रक पुल पार कर रहा था जो काली नदी में गिर गया।

गनीमत रही कि चालक को स्थानीय मछुआरों ने बचा लिया, जो सही समय पर नदी में कूद गए, पड़ोसी राज्य कर्नाटक के कारवार के एक पुलिस अधिकारी ने बताया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक के सदाशिवगढ़ में काली नदी पर बना पुराना पुल रात करीब 1 बजे ढह गया। अधिकारी ने बताया कि एक दशक पहले नए पुल के निर्माण के बाद से इस पुल का इस्तेमाल गोवा जाने वाले यात्री करते थे। घटना के बाद बुधवार तड़के कुछ देर के लिए नए पुल पर यातायात रोक दिया गया था।

