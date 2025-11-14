Bihar Election Results 2025: चुनावी नतीजों के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल, यूजर्स ने उड़ाया महागठबंधन का मजाक
By अंजली चौहान | Updated: November 14, 2025
Bihar Election Results 2025: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जिसने खुद को बिहार के मतदाताओं के लिए एक नए विकल्प के रूप में पेश किया था, सुबह 11 बजे तक भी लीड/ट्रेलिंग चार्ट पर दिखाई नहीं दी थी।
Bihar Election Results 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रुझानों में एनडीए की बढ़त के साथ एक बार फिर बिहार में एनडीए की वापसी की उम्मीद है। इसी के साथ ही महागठबंधन हार का सामना करने वाली है। इस बीच, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तनाव के माहौल को हल्का करने के लिए मीम्स की बाढ़ ला दी है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह-तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं जिसमें एनडीए की जीत पर तरह-तरह के मीम्स देखे जा सकते हैं...
एक मीम्स देखा जा सकता जिसमें एक फिल्म का सीन जिसमें नीतीश और पीएम मोदी को डांस करते दिख रहे हैं। और लिखा हुआ है अबकी बार छप्पर फाड़े बिहार...,
अबकी बार— Arvind Sharma (@Arv_ind_sharma) November 14, 2025
छप्पर फाड़े बिहार.....#ElectionUpdates#BiharElection2025pic.twitter.com/nMnbEULYDi
Maithili Thakur for the win. #ElectionUpdates#BiharElection2025#BiharAssemblyElections#maithlithakurpic.twitter.com/NHlzfSDCkn— Innocent Indian (@InnocentIndiann) November 14, 2025
Nehru ji watching Congress' performance on his birthday #BiharElection2025pic.twitter.com/lviaIhGkm5— Sagar (@sagarcasm) November 14, 2025
Ye "EVM hacking ka R@ndi Rona" start karne ka muhurt kab start hoga ji..#BiharElection2025#ElectionUpdatespic.twitter.com/jps5qoAe6Xpic.twitter.com/N6EbV5U1nu— Gems of Bihar (@gemsofbihar4u) November 14, 2025
Pov: Memers Today 😂#ElectionUpdates#INDvsSA#BiharElection2025pic.twitter.com/8E9hFyh6eE— revengeseeker (@revengeseekerr) November 14, 2025
😂😂 #ElectionUpdatespic.twitter.com/4MdCIHtHO6— Satya (@TheSatyaShow) November 14, 2025
राघोपुर से तो हार रहा है चारा चोर पुत्र#BiharElection2025#ElectionUpdates#ChildrensDaypic.twitter.com/bZUJ9CfjLF— LOKESH YOGI (@YKumar_Lokesh) November 14, 2025