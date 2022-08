बिहारः सांप आपके घर घुस गया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पुरानी टिप्पणी पर किया कटाक्ष

Highlights नीतीश कुमार ने 2017 में जब महागठबंधन से अलग होकर फिर से भाजपा से हाथ मिलाया था। हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। नीतीश सांप है जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केंचुल छोड़ता है।

पटनाः भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की एक पुरानी टिप्पणी को लेकर बुधवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘‘सांप आपके घर में घुस गया है।’’ सिंह ने नीतीश पर जोरदार हमला किया है।

दरअसल, नीतीश कुमार ने 2017 में जब महागठबंधन से अलग होकर फिर से भाजपा से हाथ मिलाया था तो लालू प्रसाद ने ट्वीट कर कहा था, ‘‘नीतीश सांप है जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केंचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को शक?’’

Today 'Palturam' became 'Kalturam'. I came to know that Lalu Yadav congratulated him (Nitish Kumar). Lalu Yadav once tweeted that he is a snake, like a snake sheds its skin, he sheds his alliance and takes a new one every two years: Union Min & BJP leader Giriraj Singh, in Patna pic.twitter.com/Qao9wFkCZG