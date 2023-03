भोजपुरः पुलिस थाने में 29 वर्षों से कैद थे भगवान, भव्य शोभायात्रा निकाल कर पूरे इलाके का भ्रमण कराया, जानें मामला

Highlights थाने से रिहाई मिलने के बाद भगवान के भक्तों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान की मूर्ति को गुंडी गांव स्थित श्रीरंगनाथ भगवान के मंदिर में पुनः स्थापना कराने की तैयारी की जा रही है। भगवान हनुमान जी की मूर्ति और संत बरबर स्वामी जी की मूर्ति को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी।

पटनाः बिहार के भोजपुर(आरा) जिले में 29 वर्षों से थाना में कैद रहे भगवान कोर्ट से रिहाई का आदेश मिलने के बाद रिहा हो गये। भगवान जिले के बड़हरा प्रखंड के कृष्णागढ़ ओपी पुलिस थाने के मालखाने में 29 वर्षों से कैद थे। आरा सिविल कोर्ट के एडीजे-3 सतेन्द्र सिंह ने रिलीज आर्डर जारी किया था।

वहीं कोर्ट के आदेश के बाद थाने से रिहाई मिलने के बाद भगवान के भक्तों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद मालखाने से 29 वर्षों बाद अष्टधातु की बनी भगवान हनुमान जी और संत बरबर स्वामी की मूर्ति को बाहर निकाला गया।

An idol of #LordHanuman, which had been kept in the strong room of a police station in #Bihar's Bhojpur district, was finally released after a long wait of 29 years.https://t.co/QE1Qh5xuAd