रॉन्ग साइड स्कूटी लेकर ऑटो को मारी टक्कर, महिला ने सड़क पर किया ड्रामा; बहस में फंसा ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी

VIDEO:बेंगलुरु के बैयप्पनहल्ली फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे एक महिला का हंगामा करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला स्कूटी पर सवार है और वह पुलिसवाले और ऑटो वाले से बहस करती नजर आ रही है। एक्स पर व्यापक रूप से शेयर की गई इस क्लिप में एक महिला दोपहिया वाहन पर यातायात के विपरीत दिशा में गाड़ी चलाती हुई दिखाई दे रही है और फिर एक ऑटोरिक्शा से टकरा जाती है।

फुटेज में, महिला ऑटो चालक पर चिल्लाती और गाली देती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बीच में आकर उसे बार-बार शांत रहने के लिए कह रहा है। पुलिसकर्मी उसे यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि वह गलत दिशा में गाड़ी चला रही है और व्यवधान पैदा कर रही है, लेकिन महिला बहस करती रहती है और ज़ोर देकर कहती है कि ऑटो चालक की गलती है। ऑटो चालक अपनी बात पर अड़ा हुआ है और यह समझा रहा है कि वह सड़क के सही तरफ था।

Traffic chaos at Bayappanahalli Flyover: Woman drives wrong-way, crashes into auto, then screams, abuses & refuses blame. Cop tries de-escalation, auto driver stands firm—1km jam for ego. Roads need yield signs for pride too.



Both Kannadigas, so Olatas stay silent.… pic.twitter.com/ofCe5d0eg8 — ಸನಾತನ (@sanatan_kannada) November 14, 2025

घटना को फिल्माने वाले यात्रियों के अनुसार, इस झगड़े के कारण व्यस्त समय में लगभग एक किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे कई वाहनों को संकरे फ्लाईओवर वाले हिस्से से होकर गुजरना पड़ा।

वायरल क्लिप की ऑनलाइन आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है और कई लोगों ने बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस से उस सवार के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है।

एक्स यूजर्स ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

एक ​​यूजर ने लिखा, "कृपया इस महिला पर उपद्रव मचाने और यातायात में बाधा डालने के लिए कार्रवाई करें। जब तक कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, लोग नियमों का पालन करना कभी नहीं सीखेंगे।"

एक अन्य ने मौके पर ही कार्रवाई न करने पर सवाल उठाया, "गलत साइड में गाड़ी चला रही महिला पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया? नियमों का पालन करने वाले को बहस में क्यों घसीटा जा रहा है? पुलिस को उसकी गाड़ी ज़ब्त कर लेनी चाहिए थी।"

अन्य लोगों ने बुनियादी ढाँचे की उन समस्याओं पर प्रकाश डाला जो गलत साइड में गाड़ी चलाने को बढ़ावा देती हैं। एक यूज़र ने टिप्पणी की, "हर कोई उसके अहंकार की आलोचना कर रहा है, लेकिन सड़क पर देखिए, वहाँ कोई डिवाइडर या पेंट की हुई डिवाइडर लाइन भी नहीं है।"

एक अन्य ने कहा, "यह वन-वे नहीं है। यह बिना डिवाइडर वाला एक रेलवे ओवरब्रिज है। ज़्यादातर लोग वहाँ ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं क्योंकि लेन अनुशासन का कोई अस्तित्व ही नहीं है।"

बेंगलुरु यातायात पुलिस ने अभी तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उपयोगकर्ता विभाग को टैग करके जुर्माना लगाने तथा इस मार्ग पर स्पष्ट सड़क सीमांकन की मांग कर रहे हैं।

